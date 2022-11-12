Население Земли достигло отметки 8 миллиардов человек

В ноябре этого года население Земли перешагнуло рубеж в 8 миллиардов человек.

Об этом сообщает Science Alert.

В рамках нового исследования ученые изучили, как изменялось население Земли с момента появления первых людей в Африке. Иначе говоря, они составили «перепись» населения за последние более 2 миллионов лет.

Ученый из Французского института демографических исследований (INED) Эрве Ле Бра утверждает, что оценки количества населения Земли были крайне ненадежными вплоть до XIX века. Согласно версии исследователей, в 10 000 г. до н.э население Земли составляло около 6 миллионов, а уже к 2000 г. до н.э. достигло 100 миллионов, а к первому веку нашей эры ‒ 250 миллионов.

В Средневековье рост населения Земли значительно замедлился из-за Черной смерти и других эпидемий. Так, чума в период с 1300 по 1400 годы сократила население нашей планеті с 429 до 374 миллионов.

XIX век ознаменовался очередным беби-бумом вследствие развития современной медицины и индустриализации сельского хозяйства, что привело к увеличению глобальных запасов продовольствия. В результате с 1800 года население Земли увеличилось в 8 раз — с одного миллиарда до восьми.

Среди прочих других факторов, увеличивших количество людей, отмечают разработку прививки от оспы и лечения сердечных заболеваний, что существенно снизило смертность среди людей старше 60 лет.

Также «Курсор» сообщал, что в Средневековье люди умирали от веселья.