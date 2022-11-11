В Средневековье люди умирали от веселья: исследование

В период Средневековья многие жители Земли столкнулись с необычной чумой, которая вынуждала их веселиться и танцевать.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Подобное явление лучше всего запечатлелось в Страсбурге (Франция). Среди подтвержденных примеров известно о жительнице по имени Троффе, которую якобы укусил «танцевальный жучок». Женщина по неизвестной причине начала бодро танцевать.

Спустя неделю после этого инцидента подобное поведение начали демонстрировать и другие люди, количество которых со временем возросло до 400. Они просто танцевали посреди улицы, изнемогая до смертельного состояния, потому что у некоторых из них были инфаркты или инсульты.

Существует несколько версий происхождения этого недуга. Согласно первой из них, он возник из-за того, что святой Витус (также известен как Гай или Гвидо) проклял местных жителей «Святым Танцем Вита». Это произошло из-за преследования Диоклетиана в 303 г. до н.э., что закончилось его мученической смертью. Этой версии придерживались католики ХVI столетия.

Спустя один век это странное поведение диагностировали как аутоимунное заболевание, известное как хорея Сиденгама. Оно появлялось после инфицирования Streptococcus ‒ род бактерий, поражающих животных и людей.

Они живут в дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, носа и в толстом кишечнике. Среди симптомов инфекции известно о подергивании, движениях рук и ног, искривлении лица. Однако, есть нюанс ‒ такое огромное количество людей не могло иметь это заболевание одновременно.

Помимо вышеперечисленных версий, есть еще одна, касающаяся грибка под названием «рожок», свойства которого напоминают ЛСД. У сталкивающихся с ним людей могли появляться галлюцинации, зрительное расстройство, расширение зрачков и паранойя. «Рожок» произрастает на многих зерновых, использующиеся для приготовления хлеба. Однако, эта гипотеза не является объяснением чумы. По словам экспертов, влияние галлюциногена исчезает менее, чем за сутки.

Также ученые отмечают, что в период Средневековья жители Европы страдали от голода и других неизлечимых болезней. Возможно, чума 1518 года является следствием переживаний многих людей ‒ они боялись смерти, что вызывало панику и массовое психогенное заболевание.

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