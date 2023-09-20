Назван овощ, который за считанные минуты снижает уровень сахара в крови

Это растение способствует серьезному понижению уровня сахара в крови как минимум на несколько часов после его употребления.

Ученые доказали, что сельдерей является отличным натуральным средством для контроля уровня сахара в крови. Экстракт его листьев способствует существенному понижению уровня сахара в крови в течение 120 минут после употребления растения.

Результаты исследования опубликованы в престижном Саудовском медицинском журнале.

Ученые в ходе своей работы анализировали влияние экстракта листьев сельдерея на уровень сахара в крови у людей старше 60 лет, у которых был диагностирован предиабет. Добровольцев разделили на две части, и каждой группе предложили разные режимы питания. Первая группа добровольцев потребляла 250 мг экстракта листьев сельдерея трижды в день (утром, днем и вечером) за 30 минут до еды в течение 12 дней. Вторая группа получала плацебо.

Через несколько недель оказалось, что группа, принимавшая экстракт сельдерея, достигла снижения уровня сахара в крови после еды. Так ученые констатировали, что сельдерей достаточно эффективно снижает уровень сахара в крови. о словам экспертов, такое открытие открывает новые перспективы для пациентов, желающих контролировать свой уровень сахара в крови естественным путем. Кроме того, сельдерей может быть отличным дополнением к здоровому питанию. Он поддерживает здоровье сердца благодаря содержанию антиоксидантов и фитонутриентов, способствующих снижению риска сердечных заболеваний. Также сельдерей укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов, в частности витамина С и витамина К.

Кроме того, сельдерей способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогает улучшить перистальтику.

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