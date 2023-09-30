Он улучшает функции мозга, способствует похудению, ускоряет метаболизм и снижает риск болезней сердца и сосудов.

Чай является одним из самых популярных напитков в мире. А медики считают его еще и одним из самых полезных. Особенно, когда речь идет о натуральном крупнолистовом зеленом чае без добавок. Микроэлементы, которые содержатся в этом напитке, снижают риски сердечных заболеваний и положительно влияют на работу мозга.

Об этом сообщает The Statesman.

Разновидность чая и его качество имеют ключевое значение, так как только натуральный чай "премиум-класса" может обладать успокаивающими и лечебными свойствами, говорит эксперт Анубхав Джавари.

Листовой зеленый чай содержит редкую аминокислоту L-теанин, которая способствует улучшению когнитивных функций и уменьшению уровня стресса и тревожности. Минимальное содержание кофеина в зеленом чае также поднимает концентрацию внимания и улучшает когнитивные способности.

Зеленый сорта чая богаты флавоноидами, которые снижают уровень холестерина в крови и риск гипертонии. Исследования показали, что черный чай может снижать частоту сердечных приступов, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Исследования также показывают, что даже одна чашка зеленого чая в день может существенно снизить вероятность потери зубов. Кроме того, фториды в чае способствуют поддержанию здоровья зубов и уровни фторида в чае часто соответствуют рекомендациям по предотвращению кариеса.

Чай также может помочь в процессе похудения, снижая риск ишемической болезни сердца и поддерживая иммунную систему, говорит эксперт.

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