Названа диета, которая в разы снижает риск развития деменции

Ученые назвали диету, которая позволить сохранить ясный ум и функции мозга до глубокой старости, а также снизить риск развития деменции и других когнитивных нарушений почти на четверть.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine.

Ученые из нескольких ведущих научных центров Великобритании проанализировали данные, собранные в Британском биобанке на протяжении почти десяти лет. Общим объемом было более 60 000 анкет, заполненных мужчинами и женщинами в возрасте от 40 до 69 лет. За это время было зафиксировано 882 случая деменции.

Деменция и когнитивные расстройства в пожилом возрасте затрагивают миллионы людей по всему миру, и эффективное лечение этих состояний остается весьма ограниченным.

Авторы исследования изучали генетические предрасположенности к развитию деменции у пациентов и их пищевые привычки.

Исследование выявило, что существует диета, которая способствует снижению риска развития деменции на 23%. Даже у людей с высокой генетической предрасположенностью определенный рацион питания снизил риск возникновения когнитивных нарушений и обеспечил сохранение ясного ума и хорошей памяти на протяжении многих лет. Эта диета оказалась средиземноморской.

Средиземноморская диета включает в себя обилие морепродуктов, рыбы, фруктов, и орехов, а также овощи, цельнозерновые продукты, зелень и сыр. Ученые отмечают, что, хотя анализ данных был проведен на белых европейцах, этот рацион, включающий рыбу, морепродукты, свежие овощи и фрукты, может быть полезным для всех жителей планеты.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.