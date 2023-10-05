Названа полезнейшая крупа, которая снизит сахар в крови и уменьшит риск развития деменции

Этот злак богат витаминами и ценными веществами, в частности клетчаткой, фосфором, кальцием, магнием, железом.

Диетологи утверждают, что злаки обладают ценными свойствами, которые нередко остаются нам незамеченными. Один из таких ценных злаков - булгур, который считается одним из факторов долголетия и крепкого здоровья при регулярном употреблении.

Об этом пишет МЕТА.

Этот злак богат витаминами и ценными веществами, в частности клетчаткой, фосфором, кальцием, магнием, железом и т.д. Если добавите булгур в свой рацион, то сможете снизить сахар в крови, который способен накапливаться в организме и нести серьезную угрозу здоровью. Глюкоза может повредить состояние сосудов, снабжающих органы кислород и питательные вещества.

Добавьте на свою тарелку бурлур, чтобы нормализовать давление, активизировать кровообращение и снизить выработку инсулина в организме. Эта крупа возобновит обмен веществ, минимизирует риск развития деменции и улучшит пищеварение. Составляющие предотвращают появление онкологических заболеваний.

А еще булгур станет непременно полезным для украинцев, вынужденных из-за войны постоянно волноваться и переживать стресс. Крупа успокаивает нервы, снимает эмоциональное напряжение, лишает раздражительности и тревожности.

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