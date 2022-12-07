Названа страна, в которой создана генеалогическая база данных, начиная с 18 века

В генеалогической базе данных хранится информация о всех семейных и родственных связях всего населения Исландии. Отчет ведется еще с 18 века.

Об этом сообщает Музей Фактов.

Возможность проверит информацию на сайте Íslendingabók имеет каждый ирландец. В основном, молодые люди там проверяют своего партнера на наличие родственных связей перед решением создать семью.

Однако бывают и другие, более важные причины, когда по вопросам здоровья необходимо найти ближайших родственников.

Идея составления подобной базы стала возможной, в первую очередь благодаря небольшому населению страны. В Исландии живет четь больше 300 тысяч жителей. Кроме того, эта страна не испытала столько волн миграции, сколько другие европейские страны.

Также молодые исландцы используют сайт в поисках возможного родства со знаменитыми людьми. К примеру, часто фанаты ищут, в какой степени родства находятся с популярной исландской певицей Бьорк.

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