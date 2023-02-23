Названо продукты, которые провоцируют развитие деменции

Эта болезнь возникает внезапно, и способов лечения нет. Не есть факторы, которые ускоряют развитие этого заболевания, и их необходимо учитывать.

Австралийские ученые провели исследование и пришли к выводу, что некоторые привычные для всех продукты, которые есть в каждом доме, могут быть мощным катализатором развития старческого слабоумия.

Подробней об этом информирует medfactor.

Согласно их исследованию, такие продукты как сливочное масло, сало, пальмовое и кокосовое масло, а также шоколад могут наносить вред здоровью из-за содержания трансжиров и насыщенных жиров в их составе. Эти вредные продукты присутствуют также в фастфуде, выпечке и жареной на масле пище.

Чтобы минимизировать риски развития старческого слабоумия, ученые рекомендуют сократить потребление вредных продуктов и увеличить количество потребляемых овощей, фруктов, мяса и рыбы, богатых антиоксидантами и жирами с высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Например, миндаль, морская рыба, авокадо, икра и другие продукты, которые помогают отодвигать возникновение деменции и поддерживать здоровье.

Также, ученые напоминают о важности регулярной диспансеризации, которая позволяет обнаруживать заболевания на ранней стадии и повышает шансы на успешное лечение.

Ранее «Курсор» информировал, что норвежское рецензируемое исследование на основе других исследований утверждает, что семейное положение может быть определяющим фактором в том, разовьется ли у кого-то деменция в более позднем возрасте.

Напоминаем, что медики рассказали, как защититься от деменции. Ученые пришли к выводу, что лучший способ защитить себя от деменции — это поддерживать стимуляцию мозга. Недавнее исследование, проведенное среди 2,1 миллиона людей, показало, что умственные задачи и хобби могут значительно снижать риск развития деменции. Участники исследования, занимающиеся умственными занятиями и решением головоломок, получали диагноз деменции на 25% реже, чем те, кто не занимался подобными активностями.