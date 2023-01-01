Брак может защитить вас от слабоумия — исследование

Деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которым страдают миллионы людей во всем мире, в основном люди в возрасте 70 лет и старше, но может ли брак защитить вас от него? Недавнее исследование предполагает, что это может быть так.

Норвежское рецензируемое исследование, опубликованное в журнале Journal of Aging and Health, на основе других исследований утверждает, что семейное положение может быть определяющим фактором в том, разовьется ли у кого-то деменция в более позднем возрасте.

Ученые изучили данные репрезентативной выборки населения, в которую вошли лица, которым был поставлен клинический диагноз слабоумия или легких когнитивных нарушений (MCI). MCI — когнитивный диагноз у пожилых людей, которые не соответствуют критериям деменции. MCI может со временем перерасти в деменцию, но у многих пациентов с MCI не развиваются какие-либо дополнительные когнитивные проблемы, а некоторые возвращаются к нормальному познанию.

По данным ВОЗ, в настоящее время во всем мире более 55 млн человек живут с деменцией, и ежегодно регистрируется почти 10 млн новых случаев. Деменция может быть результатом различных заболеваний и травм, поражающих головной мозг, а болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции и может быть причиной 60-70% случаев.

Выборка населения была разделена на шесть категорий в зависимости от их семейного положения в возрасте от 44 до 68 лет: неженатые, постоянно разведенные, временно разведенные, вдовцы, постоянно состоящие в браке и временно состоящие в браке.

Статусы определялись как «непрерывные», если человек сохранял статус в течение 24-летнего периода. Другими словами, если человек развелся до 44 лет и никогда не вступал в повторный брак, он считается «постоянно разведенным», как и те, кто женился до 44 лет и никогда не разводился. Те, чье семейное положение изменилось в любой момент за эти 24 года, попадают в категорию «прерывистых». Если они перешли от женатых к разведенным, они периодически разводятся. Если они были разведены или не состояли в браке и вступили в брак, они относятся к категории «временно состоящих в браке».

Затем анализы были скорректированы с учетом образования, количества детей, курения, гипертонии, ожирения, отсутствия физической активности, диабета, психических расстройств и отсутствия близких друзей в среднем возрасте.

Всего у 11,6% участников была диагностирована деменция и у 35,3% — MCI. Случаи диагноза слабоумия были самыми низкими, 11,2%, среди тех, кто постоянно состоял в браке. В целом было установлено, что семейная составляющая не так напрямую связана с MCI, как с деменцией.

Ученые пришли к выводу, что пребывание в браке в возрасте от 40 до 70 лет связано с более низким риском развития деменции в пожилом возрасте, и что на разведенных людей приходится значительный процент случаев деменции.

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