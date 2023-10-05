Эти продукты стоит включать в рацион хотя бы через день.

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются самой распространенной причиной смертности на Земле. Медики при этом говорят, что одним из главных факторов их развития является неправильный образ жизни. В частности, снизить риски может правильное питание и отказ от вредных привычек.

Об этом пишет CNET.

Медики назвали группы продуктов, которые помогут укрепить сосуды, улучшить работу сердца и предотвратить ряд серьезных болезней.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи богаты полезными компонентами. Калий, важный минерал для сердечного здоровья, содержится в бананах и сладком картофеле. Крестоцветные овощи могут помочь предотвратить атеросклероз. Листовая зелень богата клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и кровяного давления. Если свежие овощи недоступны постоянно, можно воспользоваться более доступными консервированными и замороженными альтернативами. Они также полезны.

Цельнозерновые продукты

Углеводы делятся на рафинированные и сложные. Рафинированные углеводы, как в белом хлебе, обычно вредны для сердца. Сложные углеводы, такие как те, что находятся в цельнозерновых продуктах, таких как каши и темный хлеб, богаты клетчаткой, которая положительно влияет на сердце.

Они также обогащены витаминами и минералами, такими как железо, селен, тиамин (витамин B1), рибофлавин (витамин B2), ниацин (витамин B3), фолат (витамин B9) и магний. Если вы стремитесь к здоровому рациону, выбирайте продукты с цельнозерновыми ингредиентами.

Растительные и постные белки

Эксперты рекомендуют исключить из рациона обработанные мясные продукты и предпочесть растительные белки и рыбу, а также постное мясо. Речь идет о бобовых, птице и рыбе, а также о нежирных молочных продуктах. Растительные продукты также богаты клетчаткой, а рыба содержит полезные жиры, включая омега-3.

Здоровые жиры

Жиры являются необходимым компонентом для нашего организма, но важно обращать внимание на их тип. Полезные жиры находятся в различных маслах, таких как подсолнечное, оливковое, рапсовое, соевое, а также в орехах и семечках. С другой стороны, вредные трансжиры присутствуют в маргарине, чипсах и колбасах. Обычно, если жир остается твердым при комнатной температуре, это свидетельствует о его насыщенности, что может быть вредным.

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