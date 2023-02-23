Названы фрукты и овощи, наиболее эффективные защищающие от диабета

Как оказалось, красные и фиолетовые фрукты и овощи содержат пигменты антоцианы, которые могут предотвратить диабет.

Ученые Университета Турка в Финляндии выяснили, что одним из лучших продуктов для профилактики диабета является картофель. Пигменты, которые входят в его состав, могут снизить риск диабета, позитивно влияя на энергетический обмен, микробиот кишечника и уменьшая воспаления.

Об этом пишет Study Finds.

Ученые считают, что для эффективной профилактики диабета стоит употреблять больше фиолетовых овощей и фруктов. Эффект, наблюдавшийся в этом исследовании, был еще более сильным среди пищевых продуктов, содержащих ацилированный антоциан. Их много в таких продуктах, как фиолетовый картофель, редис, фиолетовая морковь и красная капуста.

Ученый Кан Чен, один из авторов исследования, пояснил, что генотип растения определяет, какие антоцианы оно содержит. В общем, все фиолетовые овощи содержат много ацилированных антоцианов.

Помимо уже перечисленных выше продуктов, в рацион стоит ввести побольше ягод темного цвета, советует эксперт. Такие продукты, как черника и шелковица, содержат в основном неацилированные антоцианы. Они хуже усваиваются, но имеют другие важные функции. Например, улучшают здоровье кишечника, ингибируют воспаление и регулируют метаболизм глюкозы и липидов, что также снижает риск развития диабета.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.