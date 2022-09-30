Названы преимущества алоэ вера для кожи, тела и волос

Алоэ Вера, широко известное как Алоэ, представляет собой растение, обладающее несколькими лечебными свойствами, такими как противовоспалительное, а также успокаивающее и увлажняющее действие на кожу, волосы и тело.
Чтобы узнать об этом больше, бразильский L’Officiel проконсультировался с доктором-дерматологом Жаклин Змиевски.
Каковы преимущества алоэ вера для нашей кожи?
Обладает успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющим действием.
Можно ли использовать алоэ вера в качестве увлажняющего крема для волос?
Да, у нее тоже есть это действие.
Правда ли, что алоэ вера помогает при выпадении волос?
К сожалению нет. Алоэ обладает потенциалом только для улучшения эстетики волос.
Может ли алоэ вера уменьшить перхоть?
Его можно использовать в качестве дополнения, если у вас себорейный дерматит. А поскольку алоэ обладает противовоспалительным действием, оно может способствовать улучшению состояния, особенно в легких случаях.
Может ли алоэ вера помочь с увлажнением кожи?
Да, он обладает увлажняющим действием.
Как использовать алоэ вера для лица?
Вы можете применять алоэ вера в натуре, нарезанном кусочками или просто в виде геля, или даже в виде косметических средств, которые содержат алоэ вера в своем составе.
Может ли алоэ вера помочь в борьбе со старением кожи или разгладить морщины?
Нет, для этого у нас есть другой более эффективный вариант: солнцезащитный крем.
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