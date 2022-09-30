Названы преимущества алоэ вера для кожи, тела и волос

23:09, Сегодня
Интересные факты
лицо без губ фото
Фото: pixabay.com

Узнайте все об алоэ вера, растении, широко известном своими успокаивающими и увлажняющими свойствами для кожи, по мнению экспертов.

Алоэ Вера, широко известное как Алоэ, представляет собой растение, обладающее несколькими лечебными свойствами, такими как противовоспалительное, а также успокаивающее и увлажняющее действие на кожу, волосы и тело. 

Чтобы узнать об этом больше, бразильский L’Officiel проконсультировался с доктором-дерматологом Жаклин Змиевски. 

Каковы преимущества алоэ вера для нашей кожи?

Обладает успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющим действием.

Можно ли использовать алоэ вера в качестве увлажняющего крема для волос?

Да, у нее тоже есть это действие.

Правда ли, что алоэ вера помогает при выпадении волос?

К сожалению нет. Алоэ обладает потенциалом только для улучшения эстетики волос.

Может ли алоэ вера уменьшить перхоть?

Его можно использовать в качестве дополнения, если у вас себорейный дерматит. А поскольку алоэ обладает противовоспалительным действием, оно может способствовать улучшению состояния, особенно в легких случаях.

Может ли алоэ вера помочь с увлажнением кожи?

Да, он обладает увлажняющим действием.

Как использовать алоэ вера для лица?

Вы можете применять алоэ вера в натуре, нарезанном кусочками или просто в виде геля, или даже в виде косметических средств, которые содержат алоэ вера в своем составе.

Может ли алоэ вера помочь в борьбе со старением кожи или разгладить морщины?

Нет, для этого у нас есть другой более эффективный вариант: солнцезащитный крем.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.