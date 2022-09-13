Названы продукты, которые не теряют своих свойств при заморозке

Специалисты рассказали, какие продукты можно замораживать без потерь их вкусовых характеристик. Также они поделились секретами, как правильно это делать.

Часто у нас возникают сомнения, не испортит ли заморозка вкус или полезные свойства продуктов. Некоторые из них, действительно, нельзя замораживать. Однако есть и такие продукты, которые не теряют своих характеристик при замораживании.

Перечень таких продуктов, которые можно и нужно хранить в морозильной камере, опубликовал портал ivona.

Сыр.

Оставшиеся кусочки сыра можно смело отправлять на заморозку. Существует очень удобный способ использования замороженного сыра — просто потрите его на терку и добавьте в пасту, творожный суп или соус. Также сыр можно замораживать уже в натертом виде. Если вам нужно сохранить сыр кусочками после разморозки, то присыпьте его мукой, чтобы он не склеивался.

Яйца.

Совершенно неожиданно, но яйца отлично переносят заморозку и не теряют при этом свойств. Чтобы заморозить вареные яйца – нужно отделить белки и желтки. Их замораживать нужно в отдельных пластиковых контейнерах.

Если нужно заморозить сырые яйца, то разбейте их в формочку, добавьте немного соли или сахара, и заморозьте в контейнере. В таком виде вы сможете хранить яйца до шести месяцев.

Кисломолочные продукты.

Можно замораживать масло, сметану и даже молоко. Но важно помнить, что жидкие продукты будут расширяться, поэтому нужно оставить немного свободного пространства. Очень удобно при заморозке молока использовать формы для льда — так вы получите сразу готовые порции для кофе или соусов.

Сок.

Принцип как с молоком: замораживать можно, но потребуется немного места в запас для расширения жидкости при заморозке.

Хлеб.

Если осталось слишком много хлеба, то нарежьте его на ломтики и в таком виде заморозьте. Таким способом можно хранить хлеб довольно долго. Для разморозки удобно использовать духовку или микроволновку. В ресторанах замораживают даже готовые пироги, а перед подачей их размораживают в духовке.

Овощи.

Замораживают практически все виды овощей: даже огурцы, помидоры и картофель. Все рестораны используют замороженный картофель фри. Поэтому можно заготавливать его таким способом.