Названы продукты, которые помогут быстро справиться со стрессом

Избавление от стресса является ключевым аспектом поддержания физического и психического здоровья.

Стресс влияет на наш организм, вызывая бессонницу, головные боли, проблемы с желудком и сердцем, а также негативно сказывается на нашем эмоциональном состоянии, провоцируя тревожность и депрессию. Но есть продукты, способные улучшить состояние и минимизировать влияет стресса на здоровье.

Об этом сообщает Real Simple.

По словам эксперта Яна Смита, одним из таких продуктов является лосось. В его составе содержится много полезных мирным кислот омега-3, которые укрепляют нервную систему и улучшают настроение. Но можно вводить в рацион и другую рыбу жирных сортов.

Следующий продукт - ягоды, в которых много клетчатки. Специалист отметил, что именно этот элемент является мощным двигателем полезных бактерий в кишечнике. Следует обогатить свое меню летними ягодами, а также фруктами и овощами, но особое внимание следует уделить чернике, потому что снижает уровень кортизола, гормона стресса, который негативно влияет на настроение.

Также употребляйте апельсины, потому что они богаты на витамин С, который среди прочего, укрепляет иммунную систему и действительно помогает снижать стресс. Это было доказано учеными во время одного из исследований.