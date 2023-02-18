Названы продукты, которые провоцируют выпадение волос

Специалисты назвали продукты, которые могут стать причиной выпадения волос у женщин и мужчин. А также те, которые помогут сделать прическу более густой.

Продукты, которые мы едим каждый день, оказывают влияние на здоровье тела и внешний вид. По словам трихологов Амры Салем и Яннис Джанцидес, некоторые могут даже помочь в профилактике облысения.

Об этом специалисты пишут в своем блоге.

При склонности к потере волос стоит исключить продукты, которые провоцируют их выпадение. Прежде всего, это обработанные закуски. Особо следует исключить из своего рациона чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.

Эксперты также советуют избегать сладостей, включая конфеты. Не менее опасны для густых волос хлопья для завтрака и газированные сладкие напитки. Все эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и соли, поэтому могут спровоцировать не только облысение, но и появление перхоти.

Стоит также отказаться от постоянного потребления суши. В их составе много соли, которая становится причиной активного выделения жира кожей головы, что становится причиной выпадения волос.

А вот, чтобы сделать волосы здоровыми и провести профилактику выпадения, нужно добавить в свой ежедневный рацион яйца и листовую зелень. В их состав входит витамин А, который очень необходим для активного роста. А еще не забывайте баловать себя бататом. Сладкий картофель поможет забыть о выпадении волос и укрепить их структуру.

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