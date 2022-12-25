Названы пять комнатных растений, которые опасны для здоровья

Опубликован список комнатных растений, которые считаются настоящими вампирами и их не рекомендуют держать в домах.

Комнатные растения обычно украшают наш дом, также у них есть и дополнительные функции — освежать воздух, бороться с бактериями, отпугивать насекомых. Но есть цветы, которых советуют избегать.

Об этом предупреждает издание Marieclaire.

Некоторые растения лучше не заводить в условиях квартиры, поскольку они негативно влияют на здоровье своих хозяев. Часто они вызывают усталость, раздражение, упадок сил, ослабление иммунитета.

Издание предупредило, что научных доказательств этому нет, но есть список комнатных растений, которые считаются настоящими вампирами в квартирах.

Бонсай. Это очень красивое и небольшое растение, которое идеально вписывается в интерьер и подчеркивает изысканность жилища. Конечно, оно стоит очень дорого и не все решаются его заводить. Оказалось, что бонсаи не так уж безопасны — люди с повышенной чувствительностью или предрасположенностью к аллергиям, негативно воспринимают это растение. Врачи предупреждают, что неосторожное прикосновение к этому комнатному растению может вызвать сильную аллергическую сыпь.

Молочай. Праздничный вид растения словно уговаривает его купить в праздничные дни и обещает украсить собой дом. Его еще называют «рождественской звездой» из-за формы и окраса листьев. При этом с ним также стоит соблюдать правила безопасности и придерживаться дистанции, потому что при попадании сока молочая на кожу появляется сыпь, а если кошка или собака съедят его листик, то это грозит рвотой и диареей.

Олеандр. Растение очень красивое, имеет шикарные цветы и даже листья. Но растение является очень опасным для квартир, его лучше садить во дворах или на улице, поскольку кустарник крайне токсичен. Всего один его лист может вызвать смертельный эффект. Известно, что в прошлом люди погибали, когда использовали его стебли в качестве шампуров.

Английский плющ. Цветок популярен благодаря неприхотливости и красоте. Но оно вызывает аллергическую кожную реакцию с зудом, сыпью или волдырями. Плющ идеально использовать в декоре дома снаружи или во дворе. Но только там, где нет домашних животных. Даже от одного листика могут начаться проблемы с дыханием, паралич или даже кома.

Каладиум. Его еще называют слоновье ухо, и он считается одним из самых токсичных растений для домашних животных. Если кошка или собака съест его, то начинается сильнейший отек, жжение и рвота.

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