Какие популярные угощения опасны для домашних животных

Ветеринары часто вынуждены спасать домашних животных, которых хозяева «угостили» продуктами со своего стола.

Люди часто хотят побаловать своих любимцев особой едой, особенно на праздники. Многие владельцы часто решают, что их любимые «вкусняшки» подойдут и животным.

Так ли это на самом деле, пишет Science Alert.

Ветеринар Летисия Фанукки, доцент Университета Оклахомы, рассказала, почему популярные продукты опасны для домашних животных.

Жареное мясо. Большинство собак или кошек наверняка согласятся со своими хозяевами, что это очень вкусно. Вместе с тем жир, содержащийся в мясе, в частности в шкуре праздничной индейки, не подходят кошкам и собакам. У домашних животных, которые потребляют слишком много жиров, может развиться панкреатит, воспаление поджелудочной железы.

При отсутствии лечения панкреатит повреждает другие органы, такие как почки и печень, и даже вызывает повышенную свертываемость крови. Домашние животные, у которых обнаружен панкреатит, должны быть срочно доставлены в ближайшую ветеринарную больницу.

Некоторые виды лука, такие как лук-порей, лук-шалот и еще чеснок, полезны только для человека. Для собак и кошек лук ядовит. При попадании в организм они могут вызвать гемолитическую анемию — снижение количества эритроцитов.

Булочки и хлеб, которые содержат дрожжи, нужно держать подальше от своих питомцев. Животные от брожения дрожжей и образовавшегося в желудке этанола могут получить метаболический ацидоз, который может вызвать внезапное падение уровня глюкозы в крови, угнетение дыхания, судороги и остановку сердца.

Шоколад токсичен как для собак, так и для кошек. Ветеринары часто вынуждены оказывать неотложную помощь домашним питомцам неосторожных родителей, чьи дети делились своими конфетами с животными.

Виноград, как свежий, так и изюм, содержит винную кислоту, и при его употреблении может случиться острое заболевание почек у животного.

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