Названы пять трав, которые помогут контролировать высокое кровяное давление

Проблемы с сердцем, такие как высокое кровяное давление или гипертония, очень распространены, и если вы не предпримете меры для их контроля, это может поставить вашу жизнь под угрозу.

Медпортал Healthshots поговорил с диетологом Рупшри Джайсвал, чтобы узнать, какие травы помогают справиться с высоким кровяным давлением.

1. Базилик

Базилик чрезвычайно эффективен при лечении таких заболеваний, как артериальное давление, простуда, грипп, артрит и другие. Эвгенол, присутствующий в листьях базилика, помогает контролировать высокое кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды. Для пользы рекомендуется пить чай с базиликом или жевать сырой базилик.

2. Амла

Амла — это суперпродукт, который также помогает снизить высокое кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов. Людям, страдающим сердечными заболеваниями, рекомендуется утром натощак есть сырую амлу. Сок амлы также может быть альтернативой сырой амле.

3. Чеснок

Чеснок богат соединениями серы, такими как аллицин, который полезен для сердца. Это помогает увеличить кровоток и расслабляет кровеносные сосуды, что приводит к снижению артериального давления. Чеснок, безусловно, заслуживает место в вашем ежедневном рационе!

4. Корица

Она помогает расширить и расслабить кровеносные сосуды, что приводит к снижению артериального давления.

5. Ашваганда

Ашваганда — еще одна популярная аюрведическая трава с многочисленными преимуществами, такими как повышение иммунитета, снятие тревоги и стресса, а также контроль уровня артериального давления. Люди с сердечными заболеваниями могут выпить стакан теплой воды, смешанной с порошком ашваганды, чтобы ощутить преимущества.

Читайте также: ученые выяснили, что дневной сон повышает риск преждевременной смерти.