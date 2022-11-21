Названы самые большие загрязнители планеты пластиком

На основе данных отчета активистами был подан судебный иск против гигантов индустрии с требованием заменить пластиковую упаковку.

Компании Coca-Cola, PepsiCo, Nestlе, Unilever и Mondelez являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в мире по пластиковым отходам.

Об этом говорится в отчете организации «Освободись от пластика» (Break Free From Plastic), объедающей около 11 000 организаций по всему миру, сообщает портал Cikavosti.

Чтобы составить отчет, организация проанализировала данные о сборе мусора за последние пять лет с помощью более 200 000 добровольцев в 87 местах на планете.

Компания Coca-Cola возглавляет список пять лет подряд, несмотря на то, что провела несколько экологичных кампаний, утверждая, что пытается контролировать свои пластиковые отходы.

На основе данных отчета активистами был подан судебный иск против Coca-Cola, Pepsi Cola, Nestle, Unilever, Procter and Gamble, Colgate Palmolive и Universal Robina Corp (URC) с требованием заменить пластиковую упаковку или удалить ярлык «переделай меня», назвав его «фейковым».

Отмечается, что небольшие пакетики и пластиковая упаковка были тревожной тенденцией в Азии и Африке. В Азии компании продают продукты питания, предметы личной гигиены и товары для дома в пакетиках, являющиеся корпоративной стратегией по сбыту продуктов в небольших количествах по низкой цене, чтобы привлечь потребителей в странах с развивающейся экономикой.

«Общества страдают от последствий этих непереработанных малоценных отходов, которые засоряют водные пути, отягощают системы обращения с отходами и их работников, подрывают средства к существованию прибрежных общин, создают риски для здоровья и загрязняют пищевые системы», — говорится в отчете.

Обеспечить политику, которая значительно сократит производство пластика и положит на корпорации ответственность за этот глобальный кризис, могло бы общемировое соглашение по пластмассам, отмечается в документе.

«Проверенные решения, основанные на повторном использовании, уже существуют и продемонстрировали успех как в странах глобального Севера, так и в странах глобального Юга», — добавили авторы отчета.

Как сообщал Курсор, ученые превратили пластик в алмазы.

Также Курсор информировал о том, что Apple будет использовать для производства ведущей электроники отходы.