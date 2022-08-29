Apple будет использовать для производства ведущей электроники отходы

Американская корпорация Apple поставила перед собой долгосрочную цель полностью отказаться от использования ресурсов нашей планеты для выпуска новых продуктов.

Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Тим Кук, информирует портал ProstoMOB.

По словам Кука, возможность производства продукции безвредным для природы способом крайне важна для Apple.

«Ей уже удалось выйти на углеродную нейтральность. К концу десятилетия углеродно-нейтральными станут цепочки поставок Apple и новые продукты. «Яблочный» гигант будет производить устройства без использования ресурсов Земли», — говорится в материале.

Тим Кук также напомнил, что в прошлом году возглавляемая им корпорация отказалась от пленки для упаковки коробок со смартфонами iPhone 13. Этот шаг позволил Apple сэкономить 600 т пластика.

«Для разработки вышеуказанных телефонов компания использует платы, покрытые 100% переработанным вольфрамом. Шлейфы задней и передней камеры смартфона изготовлены на 100% из переработанного золота», — пишут авторы материала.

Как сообщал Курсор, одним из новшеств корпорации Apple — iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura — стал режим «Lockdown» (блокировка), призванный обеспечить более высокий уровень конфиденциальности для пользователей, которым это необходимо.

Однако Джон Озбей, генеральный директор компании Cryptee, специализирующейся на конфиденциальности, сказал, что именно это создает риск. По словам Озбея, для веб-сайта просто определить, когда браузер посетителя не может загрузить пользовательские шрифты, и это сигнализирует о том, что посетитель, вероятно, использует iPhone в режиме блокировки.

Также Курсор писал о том, что корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после выпуска продукта за пределами Китая, сократив разрыв между двумя странами, но не сократив его полностью, как некоторые ожидали.