Названы самые кассовые мультфильмы всех времен

Мультфильмы любят не только дети, но и взрослые. Мультипликаторы умело подбирают сюжеты и создают картины, которые понравились бы всем, вне зависимости от возраста.
Сейчас мультфильм «Миньоны: Стать злодеем» активно поднимается в рейтинге самых кассовых фильмов, но есть анимационные картины, которые заработали намного больше.
На шестом месте в рейтинге самых кассовых мультфильмов находится «Гадкий я 3» 2017 года с кассой в 1,03 млрд долларов. Пятое место занимает «История игрушек 3: Большой побег» — $1,06 млрд. Четвертое место у «Истории игрушек 4» — 1,07 млрд долларов. Третье место по количеству кассовых успехов занимает «Миньоны» 2015 года — 1,1 миллиарда долларов. Второе место занимает «Суперсемейка 2» — 1,24 миллиарда долларов.
А первое у мультфильма «Холодное сердце», который покорил сердца не только детей, но и взрослых по всему миру — 1,26 миллиарда долларов.
«Курсор» писал ранее, что Netflix выпустил самый дорогой фильм за всю историю.Популярная стриминговая платформа Netflix выпустила шпионский триллер «Серый человек», бюджет которого составляет 200 миллионов долларов, что сделало кинокартину самым дорогим проектом в истории сервиса.-