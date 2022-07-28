Названы самые кассовые мультфильмы всех времен

Как минимум шесть мультфильмов в истории мирового кино заработали более миллиарда долларов. Среди них есть как и мультфильмы про вымышленных существ миньонов, так и мультфильмы про ожившие игрушки,

Мультфильмы любят не только дети, но и взрослые. Мультипликаторы умело подбирают сюжеты и создают картины, которые понравились бы всем, вне зависимости от возраста.

Сейчас мультфильм «Миньоны: Стать злодеем» активно поднимается в рейтинге самых кассовых фильмов, но есть анимационные картины, которые заработали намного больше.

На шестом месте в рейтинге самых кассовых мультфильмов находится «Гадкий я 3» 2017 года с кассой в 1,03 млрд долларов. Пятое место занимает «История игрушек 3: Большой побег» — $1,06 млрд. Четвертое место у «Истории игрушек 4» — 1,07 млрд долларов. Третье место по количеству кассовых успехов занимает «Миньоны» 2015 года — 1,1 миллиарда долларов. Второе место занимает «Суперсемейка 2» — 1,24 миллиарда долларов.

А первое у мультфильма «Холодное сердце», который покорил сердца не только детей, но и взрослых по всему миру — 1,26 миллиарда долларов.