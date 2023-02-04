Названы специи, способные сжигать лишние жиры

Употребление натуральных специй является одним из способов поддерживать здоровый вес, стройную фигуру и хорошее пищеварение.

Острая пища стимулирует обмен веществ, процессы сжигания жира, способствует похудению, говорят эксперты. Особенно полезными для поддержания стройности они считают несколько натуральных приправ.

Об этом пишет healthline.

Кайенский перец благодаря содержанию вещества капсаицин вызывает быстрое чувство сытости, стимулирует термогенез, при котором увеличивается расход калорий.

Имбирь позитивно влияет на уровень сахара в крови подавляется аппетит, благодаря чему сокращается количество потребляемых калорий. Употреблять нужно умеренно, не более четырех граммов в день.

Тмин может давать ощутимый эффект снижения жировой массы тела, ИМТ, похудения талии. Специя положительно влияет на уровень холестерина, триглицеридов.

Горчица повышает метаболизм, делая сжигание жира интенсивнее на 25 процентов. Этот эффект длится до семи часов после употребления. Особенно полезна зерновая горчица.

Корица помогает регулировать уровень сахара и инсулина в крови, что обеспечивает длительное чувство сытости, не дает переедать.

Черный перец содержит активный ингредиент пиперин. Он оказывает влияние на потерю веса, снижает уровень холестерина, триглицеридов за счет ускоренного сжигания жира.

Розмарин способствует похудению. В исследовании была обнаружена связь между его включением в питание и уменьшением массы жира.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.