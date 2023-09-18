Названы страны, больше всего переполненные туристами – есть ли среди них Израиль

Первые три места завоевали города из страны, находящейся на относительно низком месте в рейтинге самых посещаемых стран.

В компании MoneyTransfers провели исследование, чтобы выяснить, где количество жителей больше превышает количество туристов.

Об этом сообщили на сайте компании.

Они провели сравнение наиболее посещаемых городов и стран мира с постоянным населением в каждом из них. Специалисты хотели понять, где количество жителей больше превышает количество туристов.

На первом месте оказалась Австрия со средним показателем иностранных посетителей на одного жителя – 3,6. При населении 8,9 миллиона человек, сюда каждый год приезжает 31,9 миллиона путешественников.

Потом идет Гонконг, где приходится 3,8 туриста на одного жителя, и Греция – на одного жителя приходится 3 туриста.

Оказалось, что наиболее перегруженные туристами по городам мира стали Пхукет, Паттайя и Краби (Таиланде). Интересно, что несмотря на то, что эти города находятся на первых трех местах среди самых посещаемых городов в мире, сам Таиланд находится на относительно низком месте в рейтинге самых посещаемых стран. Израиля в этом рейтинге не оказалось.

Также "Курсор" сообщал, какое место занял Израиль среди самых могущественных стран мира в 2023 году.