Названы страны, больше всего переполненные туристами – есть ли среди них Израиль

В компании MoneyTransfers провели исследование, чтобы выяснить, где количество жителей больше превышает количество туристов.
Об этом сообщили на сайте компании.
Они провели сравнение наиболее посещаемых городов и стран мира с постоянным населением в каждом из них. Специалисты хотели понять, где количество жителей больше превышает количество туристов.
На первом месте оказалась Австрия со средним показателем иностранных посетителей на одного жителя – 3,6. При населении 8,9 миллиона человек, сюда каждый год приезжает 31,9 миллиона путешественников.
Потом идет Гонконг, где приходится 3,8 туриста на одного жителя, и Греция – на одного жителя приходится 3 туриста.
Оказалось, что наиболее перегруженные туристами по городам мира стали Пхукет, Паттайя и Краби (Таиланде). Интересно, что несмотря на то, что эти города находятся на первых трех местах среди самых посещаемых городов в мире, сам Таиланд находится на относительно низком месте в рейтинге самых посещаемых стран. Израиля в этом рейтинге не оказалось.
Также "Курсор" сообщал, какое место занял Израиль среди самых могущественных стран мира в 2023 году.