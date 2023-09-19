Названы три вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в посудомоечную машину

При неправильном использовании ваша техника может получить серьезные повреждения.

Соблазн просто собрать всю грязную посуду и разнообразные кухонные принадлежности и отправить их в посудомоечную машину может быть привлекательным, но это не всегда лучшая идея. В действительности это может навредить различным предметам.

Об этом пишет "All recipes".

Чтобы поддерживать сохранность и целостность посуды во время цикла мойки в посудомоечной машине, важно знать, какие предметы лучше не подвергать этому процессу. Эксперт Мэри Клэр Лагру делится списком вещей, которые не стоит мыть в посудомоечной машине.

1. Деревянные изделия: Древянная посуда и разделочные доски могут разбиться от слишком горячей в посудомоечной машине и потерять свою прочность. Кроме того, вода может проникнуть в трещины и вызвать образование плесени. Чтобы избежать этого, рекомендуется мыть деревянные предметы вручную.

2. Антипригарная посуда: Помещение антипригарных кастрюль и сковородок в посудомоечную машину может повредить покрытие. Лучше всего мыть их вручную, предпочтительно с использованием мягкой губки.

3. Керамическая посуда: После использования керамической посуды для запекания блюд, рекомендуется мыть ее с использованием щадящих моющих средств. Некоторые моющие средства могут повредить поверхность посуды, поэтому лучше избегать использования посудомоечной машины для ее очистки.

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