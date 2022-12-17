Не для впечатлительных: ученые показали, как при смыве унитаза распространяется вода

Американские ученые показали, как при смыве унитаз выбрасывает в воздух аэрозольные частицы воды, экскременты и даже вирусы, такие как Covid-19.

Об этом сообщает Gizmodo.

Специалисты з Университета Колорадо в Боулдере воспользовались зелеными лазерами и обычными камерами, чтобы зафиксировать то, что вылетает из унитаза во время смыва воды. Результатами эксперимента поделились в статье под названием «Коммерческие унитазы испускают энергичные и быстро распространяющиеся аэрозольные шлейфы».

Ведущий автор исследования Джон Киральди утверждает, что многим известен факт испускания туалетами аэрозолей при смыве, но мало кто видел, как это выглядит. Ученые это исправили и подтвердили энергичность этих аэрозолей и огромную скорость распространения шлейфов.

Для этого они воспользовались непрерывными и импульсными лазерами, которые создали тонкий вертикальный слой ярко-зеленого света, направленный на унитаз. Благодаря этому получилось уловить аэрозольный шлейф во время смыва.

Оказалось, что максимальная скорость вылета аэрозольного шлейфа составила 2 метра в секунду в пределах 8 секунд после нажатия кнопки смыва, а высота аэрозольного выброса способна достигать порядка 1,5 метров. Также было установлено, что процесс выпадения из аэрозольного облака более крупных частиц, размером от 5 до 10 микрометров или размером с эритроцит, происходит гораздо быстрее, чем более мелких частиц.

Помимо этого они способны задерживаться в воздухе и, по итогу, оседать на поверхностях комнаты, вследствие чего распространяются бактерии и вирусы. Ученые считают, что после этого исследования многие люди задумаются о целесообразности использования общественных туалетов.

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