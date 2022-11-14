Названы пять мест на кухне, которые мы часто забываем мыть

Поддерживать идеальную чистоту на кухне не так просто — здесь существует масса мест, которые многие упускают из виду по целому ряду причин.

Поддерживать идеальную чистоту на кухне не так просто. Дело в том, что в этой комнате существует масса мест, которые многие упускают из виду по целому ряду причин.

Об этом пишет Pixel Inform.

Издание называет пять мест на кухне, которым изредка нужно уделять внимание.

Стенки духовки

Духовой шкаф можно назвать одним из самых грязных мест в доме, хотя многие хозяйки с этим не согласятся. Важно задать простой вопрос: кто выполняет влажную уборку после того, как приготовили пирог или мясо? Многие сразу достают готовое блюдо, моют противень и занимаются другими делами.

А в итоге оказывается, что на стенах начинает скапливаться жир и другие загрязнения. Духовку нужно мыть хотя бы раз в неделю. А если она сильно испачкалась, затягивать не стоит. Если жир начнет твердеть, очистить духовку будет в разы сложнее.

Кухонный кран

Кухонный кран всегда на виду, поэтому появляется ощущение, что он не нуждается в дополнительной чистке. И вот здесь многие и допускают типичные ошибки. На кухонном кране после мытья посуды всегда остаются разводы от воды и чистящих средств.

Еще одна проблема заключается в появлении плесени в месте соединения крана и мойки. Важно выработать привычку мыть кран вместе с посудой. В этом нет ничего сложного, но порядок всегда заключается в мелочах.

Люстра

Кухонная люстра постоянно загрязняется. На ней может оседать пыль, а также поднимаются неприятные ароматы, в запущенных случаях на стенках образуются жировые отложения. Люстра на кухне нуждается в чистке один раз в неделю.

Если очищать ее регулярно, удастся упростить жизнь. Достаточно раз в неделю выполнять влажную уборку с применением влажной тряпки из микрофибры.

Уплотнительные резинки на холодильнике

Слабое место на холодильнике – это уплотнительные резинки. Каждая хозяйка поддерживает чистоту дома и делает все, чтобы в холодильнике не было разводов, испорченных продуктов или неприятных ароматов. А в этот момент на резинках может формироваться грибок и другие загрязнения.

В уплотнителях постоянно скапливаются крошки, жидкости и даже жир. Обычной тряпкой их очистить невозможно. Для качественной уборки необходимо использовать щетку, чтобы избавиться от всех крошек и других загрязнений. А в завершение необходимо производить уборку с применением средств на основе спирта.

Поверхность навесных шкафов

Навесные шкафы постоянно собирают пыль и другие загрязнения. Проблема состоит в том, что эта пыль в итоге может попасть в продукты и рабочие поверхности. Раз в неделю достаточно брать тряпку и выполнять влажную уборку поверхностей.

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