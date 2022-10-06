Не какой-то безмозглый монстр: в США рыбаков преследовала огромная акула

Огромный морской хищник кружил возле рыбаков на мелководье, что напоминало поведение акулы во время охоты. После этого она замедлилась и решила проплыть между американцами.

«Иногда белые акулы проявляют самоуверенное любопытство. Обычно самосохранение всегда стоит на первом месте. Это более редкое намеренное приближение впритык, если вы заметили, потом пауза, когда есть идеальный треугольник разделения. Затем она решила разместиться посередине, между двумя людьми. Как всегда, ее пространственное восприятие на высоте. Большие белые акулы – это не какие-то безмозглые монстры, хотя их и принято очернять в кинематографе или новостях «, – сообщил в Instagram один из очевидцев.

По словам автора видео, он часто снимает акул и рассказывает об этом окружающим, чтобы они изменили искаженное общественное мнение об этих хищниках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Scott Fairchild (@scott_fairchild)

Отметим, что акулы довольно редко нападают на людей, но многие все равно их боятся из-за подобных прецедентов. В том числе, на это влияют литературные произведения и фильмы ужасов (например, кинофильмы «Челюсти»). По мнению многих экспертов, на самом деле опасность акул крайне преувеличена. Дошло до того, что даже в последние годы своей жизни писатель и создатель книги «Челюсти» Питер Бенчли пытался развеять миф о гигантских акулах-людоедах.

Согласно подсчетам экспертов, риск нападения акула на человека, посещающего пляжи, составляет 1 к 11,5 млн, а шанс погибнуть от такого нападения — 1 к 264,1 млн. Среднегодовой показатель утонувших в США равняется 3306 человек, а погибших от акул – 1. На самом деле, люди предоставляют для акул намного большую опасность, чем они для нас, потому что убивают ежегодно 100 миллионов особей.

Также «Курсор» сообщал о том, что белая акула создала в океане «автопортрет».