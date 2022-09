Белая акула создала в океане «автопортрет»: как это произошло

4-метровый хищник продолжил плавание в Атлантическом океане, за чем наблюдали почти полтора года. За этот период на карте его маршрута вырисовались очертания, которые напоминают саму акулу – на изображении заметно плавники, хвост и другие части тела.

В эксперименте приняла участие 650-килограмовая акула по кличке Бретон – первая представительница своего вида, которую два года назад пометили в рамках инициативы OCEARCH в канадской провинции Новая Шотландия. Каждый раз, когда она находилась определенное время у поверхности океана, исследователи получали информацию о ее местонахождении благодаря метке в спинном плавнике.

Животное плавало возле восточного побережья США, Нью-Джерси, острова Чинкотиг, Вирджинии, прибрежной полосы Лонг-Бей и Южной Каролины. Чтобы создать свой «автопортрет», ей понадобилось 444 дня. В совокупности участники проекта OCEARCH прицепили датчики к 432 животным. Благодаря этому они получают ценную информацию об их жизни, рационе и миграциях.

A shark fitted with a GPS tracker drew a shark in the Atlantic. pic.twitter.com/qVbpW4AcgN

