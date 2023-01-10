Не с тем боролись: оказалось, что целлюлит защищает нас от болезней

Столько сил и средств потрачено женщинами на борьбу с «извечным врагом» фигуры, но ученые доказали, что целлюлит полезен для нашего организма.

Исследование опубликовано в медицинском издании pubmed.

Выводы ученых абсолютно отличаются от общепринятого мнения, что избыток жира связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает шансы заболеть диабетом второго типа, инсультом и даже ишемической болезнью сердца.

Специалисты из Джорджии доказали научно, что женщины, у которых основное накопление жира идет вокруг бедер и ягодиц – лучше защищены от инсульта и деменции. В своих исследованиях, ученые выявили закономерность, что подкожный жир обеспечивает защиту от заболеваний, связанных с воспалительными процессами в организме. А именно этот жир и образует целлюлитные отложения.

Испытания проводились на мышах. Выяснилось, что самки мышей с высоким процентом подкожного жира имеют более низкий уровень воспаления в мозге, чем самцы. При этом, если самкам делали липосакцию, то уровень воспаления возрастал.

Важно понимать, что выводы врачей не подталкивают к намеренному набору веса, так как ожирение несет за собой риск возникновения других хронических заболеваний. Однако есть повод расслабиться и полюбить свое отражение в зеркале.

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