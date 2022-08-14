Эксперт перечислила сладости, которые можно есть при похудении

Как правило, во время похудения, в первую очередь под запрет попадают сладости, потому что они содержат большое количество сахара. Но нутрициолог Ольга Усенко говорит, что иногда можно побаловать себя некоторыми лакомствами, потому что они не повлияют на сброс лишнего веса.

Об этом эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

В список безопасных сладостей попал зефир, мармелад, сухофрукты, свежие фрукты, пастила, сорбет и фруктовые чипсы. Также можно побаловать себя шоколадом, в составе которого больше 80% какао и чурчхелой.

Нутрициолог рассказала, если человек активно занимается похудением, то нужно съедать сладости из списка не чаще одного раза в неделю, речь идет о сорбете, мармеладе, зефире и шоколаде. Все остальное будет зависеть от индивидуальных схем питания.

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Еще мы писали, что не существует таких упражнений, таблеток, поясов, обертываний и других чудесных средств, которые сжигают жир на каком-то конкретном месте. Все это происки маркетологов. Но запустить или ускорить этот процесс под силу каждому.