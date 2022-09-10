Не только в обед: ученые выяснили, как часто нужно отдыхать во время работы

Ученые десятки лет исследовали влияние перерывов на работе на работоспособность человека и пришли к интересным выводам, которые могут помочь стать более эффективным.

Как утверждают румынские эксперты из Западного университета Тимишоары, людям лучше брать короткие перерывы, чтобы повышать качество выполненной работы и общее состояние.

Об этом сообщает Inverse.

Изучение этого вопроса продолжалось более 30 лет, в рамках чего анализировались десятки исследований, посвященных связи перерывов и работоспособности человека. Общая выборка составила 2335 человек.

Оказалось, что 30-минутного обеденного перерыва недостаточно, если человек хочет быть эффективным. Для этого ему лучше уделять время дополнительным коротким перерывам – отдых от 8 до 10 минут способствует восстановлению мозга, а также освежению когнитивных и мотивационных механизмов.

«Во время непродолжительной пауза, когда мы чувствуем в ней необходимость, мы можем заметить, что новые идеи снова начинают легко в нас течь», – поделились исследователи.

Дело в том, что продолжительная умственная активность приводит к накоплению вне мозговых клеток глутамата, необходимого для передачи соответствующих импульсов в нервные клетки. Иначе говоря, если мы долгое время без перерывов активно задействуем мозг, то происходит пустая трата аминокислот, нужных для умственной деятельности.

Ученые не вывели идеальное количество времени для дополнительных рабочих пауз, но они выяснили, что перерывы на 5-10 минут очень эффективны. Однако, к этому вопросу нужно подходить индивидуально и, разумеется, в соответствии со своими возможностями. Есть люди, для которых подходит такой стиль: 25-минутный рабочий процесс, а после 5-минутный перерыв, но и есть те, кому нужен другой подход.

«С помощью этого исследования мы надеемся смыть некоторые из негативных последствий репутации перерывов и немного дать сотрудникам возможность делать паузы по мере необходимости, а не продолжать работать со следующим электронным письмом, следующим звонком, следующим клиентом и так далее», – поделились ученые.

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