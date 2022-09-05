Врачи рассказали, чем опасен сидячий образ жизни

Широко известно, что поддержание формы и физические упражнения являются ключевыми, когда речь идет о нашем здоровье. А для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, это важно особенно.

Об этом говорится в материале издания Express.

Отмечается, что сердечные и сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной около четверти всех человеческих смертей. Наиболее распространенным типом этих недугов является ишемическая болезнь сердца, которая возникает, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок.

«Существует ряд факторов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний — нездоровое питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя и высокий уровень холестерина. Недостаточное количество упражнений также может способствовать этому», — говорится в материале.

По словам ведущего врача онлайн-клиники здоровья Numan доктора Люка Пратсидеса, физические упражнения являются ключевой привычкой, которую нужно формировать и продолжать на протяжении всей жизни, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

«Рекомендуется либо два часа высокоинтенсивной активности в течение недели, либо 30 минут умеренной активности в течение пяти дней в неделю», — советует специалист.

По словам врача, обеспокоенность вызывает тот факт, что мы проводим слишком много времени сидя. По его словам, всего два или три перерыва от рабочего стола в день могут снизить риск сердечных заболеваний.

«Современная жизнь означает, что мы ведем гораздо более малоподвижный образ жизни, чем должны», — отметил Пратсидес.

Как сообщал Курсор, канадские ученые выяснили что люди, которые работают в сидячем положении и проводят таким образом большую часть своей жизни, больше склонны к инсульту.

Также Курсор писал о том, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки.