Нейробиологи объяснили, из-за чего появляется желание танцевать

Проведенные эксперименты показали, что иногда человек испытывает неосознанное желание танцевать, что связано с рецепторами нашей кожи.

Нейробиологи исследовали, каким образом у человека появляется неосознанное желание танцевать. Оказалось, что это зависит от низких нот — басов, сообщает The Guardian. Ученые выяснили, что человек способен улавливать определенные ноты кожей с помощью рецепторов.

Раньше уже проводились исследования, выяснившие, что низкие басы в музыке вызывают желание двигаться в такт. Но тогда еще не был понятен сам механизм этого влияния.

В новом исследовании нейробиологи во главе с доктором Дэниэлом Кэмероном из Университета Макмастера, Канада, смогли это выяснить.

Они провели эксперимент на концерте электронной музыки группы Orphx в McMaster. 43 участника исследования надели специальные повязки с захватом движения. Во время выступления музыкантов ученые включали специализированные динамики низкой частоты через 2,5 и 5 минут. Оказалось, что под очень низкие частоты люди двигались почти на 12% быстрее и энергичнее.

Также нейробиологи провели еще один эксперимент, где 17 человек попросили оценить клипы, в одном из которых использовались очень низкие частоты. Просмотрев 72 пары клипов, участники не смогли отличить клипы с низкой частотой или определяли их случайным образом.

Это доказывает, что человек не способен осознавать влияния этих частот. Скорее всего, они воспринимаются механорецепторами на коже и вестибулярной системой во внутреннем ухе.

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