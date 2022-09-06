В Израиле начали отменять фестивали электронной музыки: в чем причина

Продюсерская компания Bluestone Group решила отменить фестивали электронной музыки Day Zero, Circoloco и другие концерты и назвала основную причину.

Израильтян начали предупреждать об отмене фестивалей и концертов электронной музыки, но всем обещают вернуть средства за купленные билеты.

Об этом сообщает издание e.walla.

В частности, не состоятся фестивали музыки Day Zero, Circoloco и другие, потому что компания Bluestone Group хочет предотвратить инциденты с насилием, которые в последнее время были зафиксированы на таких мероприятиях.

Представители компании отметили, что в свете недавних событий, группа Bluestone объявляет о немедленном прекращении электронных фестивалей в Израиле, в которых она участвует.

Дело в том, что на концерты, прорывая заграждения, приходят агрессивные люди, которые хулиганят, устраивают беспорядки и применяют насилие. А учитывая то, что компания Bluestone Group несет ответственность за безопасность гостей, она приняла решение приостановить подобные мероприятия.

«Курсор» писал ранее, что 24 августа, на концерте певцов Статика и Бен-Эля в Эйлате произошло чрезвычайное происшествие. На людей рухнул столб системы освещения. В результате легкие телесные повреждения получили две девочки.

Еще мы писали, что один человек погиб и десятки получили ранения, когда сильный ветер обрушил часть сцены на фестивале танцевальной музыки вблизи испанского города Валенсия.