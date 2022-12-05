Нейробиологи пояснили, как наш мозг воспринимает время

«Наша текущая работа направлена ​​на понимание механизмов восприятия времени и на разработку методов лечения при ухудшении когнитивных функций», — сообщили ученые.

Крошечные реснички в нашем мозге подобны антеннам и раньше считались пережитком древнего прошлого. Ученые пояснили, что именно они играют важную роль для контроля мозгом времени.

Результаты исследования опубликованы в Science Alert.

Биологи из Калифорнийского университета в Ирвайне, США, проводили эксперименты на мышах. Они выяснили, что выступы микротрубочек, так называемые реснички, часто играют роль в движении, либо толкают клетки, либо перемещают их близко к поверхности.

Раньше такие движения считались беспорядочными. Но теперь специалисты доказали, что это система сигнальных центров, благодаря которым организм адаптируется и реагирует на информацию.

Оказалось, что различные роли ресничек связаны с когнитивными функциями более высокого порядка, происходящими в мозге.

Например, часть области мозга, известной как стриатум, действует, чтобы отсчитывать внутреннее время, координируя двигательные движения, обучение, планирование и принятие решений. Также он управляет рабочей памятью и поддержанием внимания.

В рамках исследования ученые применили метод генной манипуляции для удаления ресничек стриатума у мышей, что вызвало трагические для животных последствия. Мыши все еще сохраняли долговременную память и усвоенные двигательные навыки, но оказались неспособны к обучению новым задачам и демонстрировали задержки в принятии решений, они перестали воспринимать информацию о местоположении и ориентации.

Нейробиолог Амаль Алачкар пояснил: «Успешное выполнение операций на рабочую память и внимания, принятие решений и исполнительных функций требует точного и четкого определения времени, обычно в пределах от миллисекунды до минуты».

«Когда эта способность нарушается, это означает потерю способности быстро корректировать поведение в ответ на изменения внешних стимулов».

Как результаты этого исследования соотносятся с человеком, ученые еще не до конца выяснили, но есть предположения, что реснички работают так же, как и у мышей.

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