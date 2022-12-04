Ученые назвали лучшую игру для стимуляции памяти

По мнению специалистов в области когнитивных нарушений, такое занятие может стать эффективным терапевтическим средством.

Специалисты в области когнитивных нарушений Психиатрического института Нью-Йорка и Колумбийского университета провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какое занятие помогает развивать память у людей с когнитивными патологиями.

Об этом пишет портал Страна Здоровья.

Отмечается, что ученые в случайном порядке разделили пожилых участников с умеренными когнитивными нарушениями на две группы. Участники первой должны были в течение 12 недель разгадывать веб-кроссворды, а второй — играть в познавательные компьютерные игры. Впоследствии сеансы продлили до 78 недель. Специалисты еженедельно фиксировали изменения.

В результате оказалось, что разгадывание кроссвордов превышало по положительному когнитивному эффекту познавательные игры, как после 12 недель эксперимента, так и через 78 недель.

Эксперты обнаружили, что разгадывание кроссвордов положительно отразилось на пожилых людях с наиболее выраженными симптомами, но обе формы обучения были одинаково продуктивны на ранней стадии умственной деградации.

Как сообщал Курсор, новое исследование показало, что употребление большего количества флавонолов, антиоксидантов, содержащихся в вине, чае и многих овощах и фруктах, может замедлить скорость потери памяти.

Так, ученые выяснили, что когнитивный показатель участников, которые потребляли больше всего флавонолов, снижался на 0,4 единицы за десятилетие медленнее, чем у тех, кто ел меньше всего флавонолов. Результаты сохраняются даже после поправки на другие факторы, которые могут влиять на память, такие как возраст, пол и курение.

Также Курсор писал о том, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.