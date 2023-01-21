Нельзя игнорировать: врачи назвали опасные разновидности болей в животе

Если ваше питание соответствует нормам, но вы теряете в весе, и это сопровождается болями в животе, то это может быть симптомом серьезных заболеваний.

Боль в животе может быть вызвана различными заболеваниями и не все из них из них безобидны. Некоторые виды болей могут быть симптомами серьезных заболеваний.

Об этом сообщает издание The Sun.

Британский врач Сара Джарвис рассказала, какие боли в животе категорически нельзя игнорировать. Она назвала симптомы, которые указывают на серьезные нарушения состояния здоровья.

Острая боль

Внезапная резкая боль в животе считается опасным симптомом многих заболеваний, поэтому его нельзя игнорировать. Острая боль может возникнуть при таких опасных состояниях: камни в почках, аппендицит, прободная язва, внематочная беременность у женщин, непроходимость кишечника.

Боль в животе плюс кровь в стуле

Кровь необязательно является симптомом опухоли. Колоректальный рак бывает лишь одной из причин появления крови в кишечнике. Это также может быть проявлением язвы желудка, гастроэнтерита или язвенного колита. Но в любом случае нужно немедленно обратиться к врачу для консультации.

Боль, которая сопровождается потерей веса

Если вы не сидите на диете и ваше питание соответствует нормам, но вы теряете в весе и это сопровождается болями в животе, то эти симптомы могут говорить об инфекции или воспалении. К примеру, аппендицит проявляется вначале болью вокруг пупка, а потом смещается в правую нижнюю часть живота. Но такой же вид боли может говорить об инфекции желчного пузыря, пищевом отравлении, дивертикулите или инфекции малого таза у женщин.

Боль при общем ухудшении самочувствия

Такая боль может сопровождать желудочную инфекцию. Обычно она распространяется по всему животу, сопровождается коликами, тошнотой и диареей. Это может говорить о проблемах с желчным пузырем — болит в правом верхнем отделе живота. Если причина действительно вызвана проблемой раздраженного кишечника, то может быть вздутие живота и нарастающий дискомфорт. Сильное недомогание может указывать и на аппендицит.

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