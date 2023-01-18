Врач рассказала о страшных последствиях популярных «быстрых» диет

Специалист предупредила, что быстрое похудение является фактором риска желчнокаменной болезни. Кето-диета, интервальное голодание, питание с исключением лактозы, глютена и тому подобное — это очень вредно. Распространенной сейчас является элиминационная диета. Это программа питания, рассчитанная на 30 дней. Ее придерживаются, чтобы понять, какие продукты не подходят конкретному человеку, а затем исключают из рациона, говорит врач. И предупреждает, что элиминационные диеты часто приводят к расстройствам стула. Это могут быть запоры, диарея, расстройства пищевого поведения, обострение хронических патологий ЖКТ и дефициты витаминов и микроэлементов.

При этом врач посоветовала, как избавиться от лишних килограммов и не набирать их в будущем. Прежде всего, нужно сбалансированное и разнообразное питание, пишет она. Белинская рекомендует наладить свой рацион и худеть постепенно. Для этого нужно постоянно качественно и разнообразно питаться. Чтобы микроорганизмы в кишечнике чувствовали себя хорошо, им нужны пребиотики, содержащиеся в овощах, фруктах, злаковых и корнеплодах. Картофель, кстати, является отличным пребиотиком, особенно, если он немного охлажден, говорит врач и рекомендует худеющим от него не отказываться.

Эксперт также отмечает, что кисломолочные продукты содержат достаточное количество лакто- и бифидобактерий. Поэтому лучше употреблять их, чем принимать в капсулах.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.