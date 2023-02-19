Неожиданное открытие: ученые обнаружили признаки интеллекта у рыб

Университет Осаки провел исследование и обнаружил у рыб признаки интеллекта, потому что они способны узнавать свое отражение в зеркале и самих себя на фотографиях.

Об этом сообщает New Atlas.

Японские исследователи в рамках экспериментов зафиксировали, что губаны-чистильщики могут узнавать себя на снимках и видят свое отражение в зеркалах. Это указывает, что их интеллект сравним с гориллами, дельфинами и другими видами.

Животным показывали четыре фото: на первой было их изображение, на второй – другой рыбы, а на третьей и четвертей с помощью редактора ученые прикрепили голову другого представителя вида испытуемому и наоборот. Однако как исследователи поняли, что рыбы действительно узнают себя на фотографиях?

Оказалось, что губаны довольно резко стерегут и защищают свою территорию. Свои снимки они не атаковали, как и на те, где головы испытуемых прикреплены к чужому телу, но на изображения с противоположными снимками губаны они нападали.

Ученые пришли к выводу, что этим животным лучше удается узнавать свое лицо, а не тело. По словам экспертов, губаны идентифицируют себя даже не потому, что сопоставляют свои движения и отражения в зеркале, а потому, что в их памяти сохраняется собственный облик. Есть версия, что такой навык они приобрели в процессе предварительного эксперимента с зеркалами, что указывает на их способность обучаться.

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