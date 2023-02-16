В Дании нашли самого старого ежа в мире

Предыдущий рекорд принадлежал ежихе из Ирландии, которая была на семь лет моложе.

В Дании нашли самого старого ежа в мире. Ежу, которого назвали Торвальд, было аж 16 лет, когда он умер. Но для ежа он прожил невероятно длинную жизнь.

Об этом сообщает The Guardian.

Животное жило в датском Силькеборге. Еж поставил в тупик ученых и теперь они попытаются выяснить, как Торвальду удалось прожить так долго.

Ученые говорят, что появление ежа-долгожителя — это очень хорошие новости с точки зрения экологии.

Известно, что в 2016 году Торвальд умер. Он жил в датском центре реабилитации диких животных после того, как стал объектом нападения собаки.

От полученных укусов в области спины и брюха в организм Торвальда попала инфекция, также пострадал его детородный орган, размеры которого, к слову, впечатлили ученых. Во всем остальном Торвальд был здоров — а это свидетельство того, что эти колючие млекопитающие могут жить и дольше 16 лет, рассказали в Центре.

Ранее «Курсор» сообщал о том, как в Тель-Авиве два детеныша оленя сбежали из местного зоопарка. Животные решили устроить себе устроили прогулку на проезжей части — в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как проезжающие автомобили останавливаются, чтобы пропустить оленей. К счастью, малышей удалось найти и вернуть в учреждение.

Читайте также: в нью-йоркском зоопарке с жирафом произошла трагедия.