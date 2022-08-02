Неожиданные подробности: часы Гитлера купил еврей-миллионер

Неназванный еврей заплатил более миллиона долларов за часы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру. Из-за этого лота огромное количество критики обрушилось на Аукционный дом.

Аукционный дом в Мэриленде, который на прошлой неделе подвергся яростной критике за продажу на аукционе нацистских памятных вещей, утверждает, что еврейский покупатель забрал домой часы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру.

Часы были проданы за 1,1 миллиона долларов в первый день аукциона, и их покупателем был европейский еврей, сообщил газете Washington Post президент Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос. Стоит отметить, что Он отказался назвать имя покупателя.

Панагопулос также сообщил газете, что он и его семья получали угрозы расправы на фоне критики двухдневного аукциона нацистских памятных вещей. Европейская еврейская ассоциация была одной из многочисленных групп, осудивших продажу, заявив, что попадание этих предметов в частные руки принижает значение Холокоста и обогащает сторонников нацизма.

Курсор ранее писал, что в США на аукционе проданы часы Гитлера за 1,1 млн долл. Еврейские лидеры осудили аукцион перед продажей на Alexander Historical Auctions в Мэриленде, но аукционный дом, который в прошлом продавал нацистские памятные вещи, заявил немецким СМИ, что его целью было сохранение истории.