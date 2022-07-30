В США на аукционе проданы часы Гитлера за 1,1 млн долл.

Еврейские лидеры осудили аукцион перед продажей на Alexander Historical Auctions в Мэриленде, но аукционный дом, который в прошлом продавал нацистские памятные вещи, заявил немецким СМИ, что его целью было сохранение истории.

Часы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, были проданы в пятницу за 1,1 миллиона долларов на аукционе в США.

На часах Huber, которые были проданы анонимному участнику торгов, изображена свастика и выгравированы инициалы AH, говорится в сообщении.

Среди других предметов аукциона — платье, принадлежавшее жене Гитлера Еве Браун, фотографии нацистских чиновников с автографами и желтая матерчатая Звезда Давида с надписью «Jude», что в переводе с немецкого означает «еврей».

В беседе с немецкой прессой перед началом торгов аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что его целью является сохранение истории, и что большинство проданных предметов хранятся в частных коллекциях или передаются в музеи Холокоста.

«Хорошая или плохая история, она должна быть сохранена», — цитирует Deutsche Welle старшего вице-президента Минди Гринштейн. Если уничтожить историю, то не останется никаких доказательств того, что это произошло».

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