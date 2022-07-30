Часы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, были проданы в пятницу за 1,1 миллиона долларов на аукционе в США.
На часах Huber, которые были проданы анонимному участнику торгов, изображена свастика и выгравированы инициалы AH, говорится в сообщении.
Среди других предметов аукциона — платье, принадлежавшее жене Гитлера Еве Браун, фотографии нацистских чиновников с автографами и желтая матерчатая Звезда Давида с надписью «Jude», что в переводе с немецкого означает «еврей».
В беседе с немецкой прессой перед началом торгов аукционный дом Alexander Historical Auctions заявил, что его целью является сохранение истории, и что большинство проданных предметов хранятся в частных коллекциях или передаются в музеи Холокоста.
«Хорошая или плохая история, она должна быть сохранена», — цитирует Deutsche Welle старшего вице-президента Минди Гринштейн. Если уничтожить историю, то не останется никаких доказательств того, что это произошло».
Ранее наш сайт сообщал, что администрация Байдена обвиняет рф в антисемитизме и эксплуатации страданий евреев.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити.
Еще напомним, что в Германии в 2021 году зарегистрировано более 2700 антисемитских актов.