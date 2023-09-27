Медики назвали неожиданный симптом, который предупреждает о риске диабета

Симптом особенно заметен по утрам.

Один утренний симптом может сигнализировать о том, что у вас может быть сахарный диабет. Если с утра вы проснулись и чувствуете острую жажду и сухость во рту - вам нужно рассмотреть вариант сдачи анализа, чтобы узнать уровень сахара в крови.

Ведь самый главный и частый признак сахарного диабета – это постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Кроме того, если вы ночью просыпаетесь и сильно хотите пить - это еще один звоночек. Такой симптом может свидетельствовать о высоком уровне глюкозы в крови.

Наряду с вышеперечисленными симптомами о диабете могут сигнализировать такие верный признаки, как постоянная усталость, сонливость, грибковые инфекции, фурункулы, плохое заживление мелких ран.

Если хотя бы несколько симптомов совпадают, то есть смысл обратиться к врачу.

Напомним, что эксперты назвали лучшие продукты для завтрака. По словам специалистов, базовая часть завтрака — сложные углеводы в виде крахмала (из растительной пищи) или гликогена (животный аналог крахмала). Это может быть гречневая или овсяная каша на молоке или воде, пшеничные отруби, натуральные мюсли без добавок.