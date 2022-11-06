Нецензурная брань делает людей счастливее – ученые

По словам исследователей, ругательство может укрепить социальные отношения и повысить доверие, а текстовые сообщения с бранными словами кажутся более правдоподобными, чем без них.

Исследователи обнаружили положительные стороны использования нецензурной лексики. По их словам, она делает людей более счастливыми.

Об этом говорится в материале портала NewsYouInfo.

Так, в ходе исследования было установлено, что употребляющие нецензурные слова люди могли держать руки в ведре с ледяной водой дольше, чем те, кто не использует в своей речи бранные слова.

По словам ученых, повторение ругательств также увеличивает мышечную работоспособность во время физических упражнений.

Кроме того, ругательства могут укрепить социальные отношения и повысить доверие. А текстовые сообщения с бранными словами кажутся более правдоподобными, чем без них.

При этом ученые не отрицают, что нецензурные выражения по-прежнему несут отрицательный оттенок, а ругательство можно легко интерпретировать как невежливость, прямое унижение другого человека или общее проявление агрессии — все решает контекст.

«В то же время, ругательства вызывают эмоциональное возбуждение, потому что нас наказывали за их использование в детстве, но существует не так много эмпирических доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Ругательства, скорее всего, обрабатывается в другой части мозга, чем прочая лексика», – говорится в исследовании.

Как сообщал Курсор, ругательства помогают стать физически сильнее. Кроме того, использующие ругательства люди, становятся более уверенными в себе и чаще готовы идти на риск.

Ранее редакция Курсора сообщала, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается. По словам ученых, сильнее всего страдают молодые люди.

Кроме того, наш сайт писал, что жители самых счастливых стран оказались больше подвержены депрессиям.