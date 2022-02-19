Жители самых счастливых стран оказались больше подвержены депрессиям — ученые

По выводам ученых, процветание зависит не только от позитивных эмоций, но и от правильного отношения к отрицательным. В новом исследовании приняли участие более 7 тысяч человек.

Ученые из университета Мельбурна, Австралия, провели масштабное исследование, в котором приняли участие примерно 7500 человек из 40 стран мира.

Во время исследования психологи изучали социальное давление, которое заставляет людей соответствовать уровню общепризнанного блага.

Как оказалось, соответствовать уровню блага или счастья – довольно тяжело. Чем выше был рейтинг страны по уровню счастья, тем сильнее была видна эта тенденция. Из-за этого люди чаще страдают от депрессивных расстройств.

И вот, чтобы снизить социальное давление, ученые предложили заняться пересмотром оценок блага и счастья в масштабах обществ развитых стран.

Ранее Курсор сообщал, что ученые заявили, что привлекательность людей может зависеть от иммунитета. Ученые из США выяснили, что есть связь между внешностью и уровнем иммунитета. Для этого 159 участникам полностью проверили иммунитет и состояние здоровья.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что медики рассказали, какая привычка может предотвратить инсульт. Британские эксперты провели исследование в Японии, его участниками стали 30 тысяч человек. Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.

Еще напомним, что медики назвали диеты, которые точно не помогут сбросить вес.

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