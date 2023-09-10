Ночные кошмары могут быть симптомом опасного заболевания - ученые

Плохие сны могут свидетельствовать о нарушениях в организме, которые требуют немедленного лечения.

Ученые говорят, что ночными кошмарами страдают примерно 5% взрослого населения планеты. Впрочем, хоть раз в жизни страшный сон видел каждый из нас. Если такие сны снятся не чаще раз в месяц - это нормальное явление, которое может быть связано со стрессами или переживания. Но плохие сны, которые мучат вас часто, могут являться признаком серьезного заболевания.

Об этом пишет The Lancet.

Ученые Бирмингемского университета в ходе исследования выяснили, что частые кошмары связаны с развитием деменции. По данным исследования, тревожные сны могут быть спровоцированы быстрым снижением когнитивных функций. При появлении этого признака важно обратиться к специалистам и пройти все необходимые исследования, а в случае выявления проблемы - строго следовать всем их рекомендациям.

В ходе работы ученые изучали данные более 600 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2 600 взрослых в возрасте 79 лет и старше. Все участники в начале исследования не имели деменции и находились под наблюдением врачей в течение 7 лет. Все это время ученые оценивали качество их сна и частоту кошмаров, сравнивая эти показатели и наблюдая, как они менялись с течением времени.

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что большая частота тревожных снов была линейно связана с более высоким риском снижения когнитивных функций и риском деменции.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.