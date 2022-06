Новый анализ марсианского метеорита может изменить теорию формирования планет

Ученые считали, что на ранних стадиях формирования планет, когда они представляли собой шарики из расплавленной породы, такие элементы, как водород, углерод, кислород, азот, а также инертные газы, растворялись в океане магмы, а затем дегазировались обратно в атмосферу. Они думали, что хондритовые метеориты затем врезались в эти молодые планеты, доставив более летучие материалы.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что метеориты доставляли летучие элементы к этим формирующимся планетам намного раньше, чем считалось ранее, и в присутствии туманности.

Два источника — солнечный и хондритовый — говорят, можно отличить по соотношению изотопов инертных газов, в частности криптона.

В ходе исследования ученые специально оценили образцы метеоритов с Марса, которые, по их словам, представляют «особый интерес», поскольку планета сформировалась относительно быстро — затвердевание примерно через 4 миллиона лет после рождения Солнечной системы по сравнению с Землей, на которую ушло от 50 до 100 лет. миллионы лет для формирования.

Meteorites from Mars provide information on how the planet assembled. Peron & Mukhopadhyay analysed the Chassigny #meteorite. They find Mars incorporated solid material first, then gas from the solar nebula. Planet formation must have taken< 4 Myr.https://t.co/3bFuHb2fWl pic.twitter.com/Exq2yvgArr

