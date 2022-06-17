Космический телескоп Gaia заметил странную активность в тысячах звезд

Космический телескоп Gaia разработан для наблюдения за звездами Млечного Пути. Телескоп был запущен в 2013 году и уже составил самый полный каталог объектов в нашей галактики.

В Европейском космическом агентстве сообщили, что телескоп Gaia, который изучает нашу галактику, заметил сейсмическую активность в тысячах звезд. Такая активность изменяет форму светил.

Об этом пишет официальный сайт агентства.

Такие вибрации для ряда звезд противоречат современным теориям, а потому требуют новых пояснений. Примерны нерадиальных колебаний, которые заставляют поверхности звезд двигаться во время вращения, можно увидеть на анимации ниже:

По словам исследователя из Левенского католического университета Конни Аэртса, выявление таких «звездотрясений» поможет ученым лучше понять историю звезд.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые подремонтировали фото удивительного звездного скопления Ruprecht 106. Скопление Ruprecht 106 находится в созвездии Центавра. Это молодое скопление, которое было открыто в 1961 году. У него есть одна уникальная особенность, которая отличает его от других похожих шаровых скоплений.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили, какой была Вселенная в первое время после Большого взрыва. При помощи новой компьютерной модели ученые увидели распределение темной материи на ранних этапах существование Вселенной.

Еще напомним, что ученые заявили, что черная дыра может свободно плавать по галактике.