Нутрициолог назвал вечернюю привычку, которая поможет улучшить работу печени

К тому же, это может вашему организму быстрее очищаться от токсинов и улучшит ваш внешний вид.

Чтобы улучшить работу печени и очистить организм от токсинов, достаточно просто приучить себя не есть ничего за 2-3 часа до сна. Такая простая мера не только оздоровит вши внутренние органы, а особенно печень, но и позитивно скажется на внешнем виде и даже настроении.

Об этом заявила нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram.

Привычка ужинать за два часа до сна (а еще - лучше за три часа) в сочетании с ранним отбоем до 23:00 - это самый простой способ нормализовать работу печени, в частности ее детоксикационной функции, говорит специалист. По ее словам, от этой функции во многом зависят наше самочувствие, здоровье и внешность. Ведь токсины буквально отравляют организм, а с ними мы сталкиваемся ежедневно. Их содержат воздух, которым мы дышим, потребляемая пища и вода, лекарственные препараты.

С обезвреживанием токсинов борется печень. И происходит этот процесс ночью, говорит она. В это же время происходит перезагрузка работы всей системы ЖКТ. А потому важно, чтобы в то время ничто не "отвлекало" печень от ее главных обязанностей. А это веская причина не есть на ночь.

Кроме того, привычка не есть за 2-3 часа до сна поможет вам обрести стройную фигуру и более чистую кожу, утром вы будете бодрее и активнее, а выше настроение станет лучше.

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