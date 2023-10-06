Нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов, о которых вы даже не догадываетесь

Эксперт назвала продукты, которые могут использоваться для лечения или профилактики различных недугов.

Герпес - манго и мята.

Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха.

Цистит и пиелонефрит - клюква и брусника.

Артрит - куркума, имбирь и сельдерей.

Изжога - тыквенное масло.

Ангина - свекла с натуральным уксусом.

Газообразование - хурма, псиллиум и чаи фенхеля, кориандра и зиры (тмин).

Боль в горле - масло какао.

Отеки - петрушка и клубника.

Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза и живица.

Отравление - вода с медом.

Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи и чеснок.

Либидо - льняное масло и мака.

Укачивание - имбирь.

Панкреатит - батат, стевия и тыквенное масло.

Высокий холестерин - натуральный уксус и лецитин.

Загиб желчного пузыря и застой желчи - сырые яйца и кукурузные рыльца.

Поллиноз - крапива.

Недостаток прогестерона - сало и сливочное масло.

Боль во время месячных - гранаты или гранатовый сок, а также имбирный чай (начните употребление за пару дней до менструации).

Кашель - редька с медом.

Насморк и заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь и папайя.

Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях).

Жировики - натуральный уксус, ферменты и псиллиум.

Язва желудка - сок белокочанной капусты.

Важно учесть, что всегда следует консультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион и использованием продуктов в лечебных целях.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.