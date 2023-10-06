Нутрициолог назвала целебные свойства простых продуктов, о которых вы даже не догадываетесь

Эксперты по питанию знают, что с помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума и психики. А еще - восстанавливаться даже от тех заболеваний, укреплять иммунитет, проводить профилактику недугов и многое другое.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
Эксперт назвала продукты, которые могут использоваться для лечения или профилактики различных недугов.
Герпес - манго и мята.
Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха.
Цистит и пиелонефрит - клюква и брусника.
Артрит - куркума, имбирь и сельдерей.
Изжога - тыквенное масло.
Ангина - свекла с натуральным уксусом.
Газообразование - хурма, псиллиум и чаи фенхеля, кориандра и зиры (тмин).
Боль в горле - масло какао.
Отеки - петрушка и клубника.
Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза и живица.
Отравление - вода с медом.
Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи и чеснок.
Либидо - льняное масло и мака.
Укачивание - имбирь.
Панкреатит - батат, стевия и тыквенное масло.
Высокий холестерин - натуральный уксус и лецитин.
Загиб желчного пузыря и застой желчи - сырые яйца и кукурузные рыльца.
Поллиноз - крапива.
Недостаток прогестерона - сало и сливочное масло.
Боль во время месячных - гранаты или гранатовый сок, а также имбирный чай (начните употребление за пару дней до менструации).
Кашель - редька с медом.
Насморк и заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь и папайя.
Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях).
Жировики - натуральный уксус, ферменты и псиллиум.
Язва желудка - сок белокочанной капусты.
Важно учесть, что всегда следует консультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион и использованием продуктов в лечебных целях.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.